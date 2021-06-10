В Швейцарии показали виллу, где встретятся Байден и Путин

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Наталья Некрасова
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоятся в Женеве на вилле La Grange. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Швейцарии обнародовало место проведения саммита двух президентов и поблагодарило США и РФ за доверие.
Перед встречей с Путиным в Швейцарии Байден посетит Великобританию и Бельгию. Это первая зарубежная поездка президента США, отметили в Белом доме. Сопровождать Джо Байдена будет первая леди — Джилл Байден. В Британии американский президент 10 июня встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7. Это мероприятие состоится в Корнуолле с 11 по 13 июня.
На 13 июня запланирована встреча президента США с королевой Великобритании Елизаветой. Переговоры пройдут в Виндзорском замке.
Из Великобритании Байден поедет в Брюссель. В Бельгии он 14 июня примет участие в саммите НАТО. Также у Байдена запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, королем Бельгии Филиппом, премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и участие в саммите США и ЕС 15 июня.
В Женеве кроме встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня, Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармелином и министром иностранных дел страны Игнацио Касси.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон после саммита с Путиным.
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