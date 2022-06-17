В шаге от ЕС: какие реформы должна сделать Украина и удастся ли нам обойти Финляндию

Украина находится в шаге от полноценной интеграции с ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Украина должна провести много реформ (фото из открытых источников)

"Имеем положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. Теперь мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство", — сообщил президент.

Также глава государства сообщил, что Украине нужно дождаться решения Европейского совета, которое состоится на следующей неделе.

Украина уже меняет Евросоюз и подходы к его расширению

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, меняя Европу, мы должны меняться и сами и провести много важных реформ. Также эксперт убежден, что Украина может скорее Финляндии попасть в ЕС, потратившей на это три года.

"Разве раньше можно было представить, что страна в войне получит статус кандидата? — нет. Да, мы получаем кандидатство не безусловно. Меняя Европу, мы должны меняться и сами. Мы должны укреплять независимость судов и усилить борьбу против коррупции. У меня создается впечатление" , что Украина побьет рекорд Финляндии по вступлению в ЕС. Финны потратили на это три года. Уверен, что мы справимся быстрее и установим новый рекорд", — заявил Сергей Быков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сможет ли Украина выполнить требования ЕС. Заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что наша страна демонстрирует верховенство права, это не более чем голословное заявление европейского политика, которое далеко от понимания реальной ситуации – и не знает о "процветающем в Украине телефонном праве". Так считает адвокат, управляющий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь. Он напоминает, что никак не заработает Высшая Квалификационная комиссия судей, конфликт вокруг формирования которой начался с момента прихода Зеленского к власти (когда он и "слуги" хотели в ручном режиме назначать судей, а как следствие — "решающий голос" в нужных решениях судов) .

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