В секторе Газа освободили 17 заложников

В ЦАХАЛ заявили, что получили от Красного Креста информацию о том, что вторая группа заложников направляется к КПП "Рафах" на границе c Египтом. Об этом сообщают "Комментарии".

Ранее освобожденные заложники

Ранее Международный комитет Красного Креста подтвердил, что принял от ХАМАС группу заложников — 13 израильтян и 4 иностранца, передает канал "Аль-Кахира Аль-Ихбария". По его информации, в настоящий момент египетская сторона контролирует "процесс передачи палестинских заключенных", выпущенных из израильских тюрем в обмен на заложников.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля продолжит операцию по "зачистке" сектора Газа, если ХАМАС до полуночи не освободит вторую группу заложников, сообщал 13-й канал израильского ТВ. Палестинцы отказывались выдавать захваченных до тех пор, пока Израиль не впустит грузовики с гуманитарной помощью в северный сектор Газа. В свою очередь Иерусалим заявлял, что все 200 фур получили разрешение на въезд. Позднее Катар заявил, что кризис преодолен и сделка об обмене заложниками будет соблюдаться.

Ранее между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о временном перемирии. Согласно сделке с террористами ХАМАС, 50 похищенных (из 239) — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение каждых десяти дополнительных похищенных приведет к дополнительному дню передышки. Взамен Израиль освободит 150 террористов ХАМАС (в основном женщины-террористы и несовершеннолетние террористы), пребывающих в израильских тюрьмах за совершение терактов. Также еврейское государство даст возможность завести в сектор Газа гуманитарную помощь.

Тем временем, Украина может получить боевые корабли от союзников.