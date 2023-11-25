ЦАХАЛ угрожает продолжить операцию в Газе: причина

ЦАХАЛ угрожает продолжить операцию в Газе, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников — палестинцы отказались от обмена. Об этом сообщают "Комментарии".

Первые освобожденные заложники

Армия Израиля продолжит операцию по "зачистке" сектора Газа, если ХАМАС до полуночи не освободит вторую группу заложников, сообщает 13-й канал израильского ТВ. Палестинцы отказались выдавать захваченных до тех пор, пока Израиль не впустит грузовики с гуманитарной помощью в северный сектор Газа — Иерусалим заявляет, что якобы все 200 фур получили разрешение на въезд.



ХАМАС должен был обменять 14 израильтян на 42 пленных палестинца, находящихся в тюрьмах Израиля по приговорам за террористическую деятельность. Силы ЦАХАЛ пригласили СМИ и развернули плацдарм для встречи заложников, но на назначенном месте пока никто не появился.

Ранее между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о временном перемирии. Согласно сделке с террористами ХАМАС, 50 похищенных (из 239) — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение каждых десяти дополнительных похищенных приведет к дополнительному дню передышки.

Взамен Израиль освободит 150 террористов ХАМАС (в основном женщины-террористы и несовершеннолетние террористы), пребывающих в израильских тюрьмах за совершение терактов. Также еврейское государство даст возможность завести в сектор Газа гуманитарную помощь.

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