В российских школах начинают учить африканские языки

Африканские языки суахили и амхарский начинают учить в некоторых российских школах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление директора Института стран Азии и Африки Московского госуниверситета Алексея Маслова.

Народ Суахілі

По его словам, такого не было даже в СССР.

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"У нас готовится новое поколение людей, способных понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями", – говорит Маслов.

Амхарский язык – государственный язык Эфиопии, является одним из семитских языков, служит лингва-франком для других групп населения, проживающих в крупных городах Эфиопии. Этот язык является рабочим языком Эфиопии. Им, как родным, пользуются 31 млн. носителей, еще 25 млн пользуются им, как вторым языком. Амхарский язык является вторым по распространенности в Эфиопии, но наиболее распространенным с точки зрения общего количества говорящих. Это также второй по распространенности семитский язык в мире (после арабского).

Суахили — язык, на котором говорит около 100 млн человек как самого народа Суахили, так и других народов на побережье Суахили и в материковых странах восточной Африки (Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, ДР Конго и др.). Суахили — самый большой из языков банту. Являясь языком межэтнического общения, суахили распространен на обширной территории Восточной и Центральной Африки, от побережья Суахили на востоке до центральных областей Конго на западе, от Сомали на севере до Мозамбика на юге. Суахили является государственным языком в Танзании, Кении и Уганде. Он широко используется также в Руанде, Бурунди, Замбии, Малави, на Коморских островах и Мадагаскаре. Суахили — единственный африканский язык, получивший статус рабочего языка Африканского союза.



Напомним, что еще до войны в Украине Россия прилагала усилия к проникновению в Африку. В частности, в Центрально-африканской республике в поддержку официального правительства воевали наемники ЧВК "Вагнер". После начала войны в Украине и международной изоляции РФ министр иностранных дел Лавров совершил турне по африканским странам — там Россия пытается подкупить африканские страны.

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