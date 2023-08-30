В России угрожают "военным ответом" Эстонии за атаку на Псков

Глава комитета российской Госдумы по контролю Олег Морозов заявил "Радиоточке НСН", что страны Балтии может ждать "военный ответ" со стороны России, если выяснится, что именно оттуда были запущены беспилотники, атаковавшие Псков. Об этом сообщают "Комментарии".

Эстония - член НАТО

"Есть разные версии, Эстония это или нет. Если выяснится, что их запускали из Прибалтики, это поменяет весь политический ландшафт, потому что это прямая агрессия, Это может стать сигналом, который приведет к кардинальным переменам нашего поведения на границах с прибалтийскими государствами и вообще в отношении этих стран. Если это будет зафиксировано и доказано, я не исключаю, что будет и военный ответ. Но для этого, конечно, нужны очень четкие и очевидные доказательства. Ведь это может быть и провокацией, в том числе подставить Эстонию и спровоцировать нас, а дальше сказать, что началась агрессия России против Эстонии, страны НАТО со всеми отягчающими последствиями", — заявил член путинской фракции "Единая Россия".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, что этой ночью свыше десятка дронов атаковали аэродром в Пскове, где размещаются военные самолеты. При этом, многие наблюдатели ставят под сомнение, что дроны смогли беспрепятственно пролететь 900 км от Украины до Пскова. Выдвигались версии, что они могли атаковать военные объекты в Пскове с территории Латвии, Эстонии или самой России. Другие авторы указывали на то, что Москву от территории Украины отделяют 700 километров. Тем не менее, атаки на российскую столицу уже стали привычными.

Тем временем, посол Великобритании прокомментировала "специальный статус" Крыма.

Произошел скандал с российской теннисисткой, выступающей на турнире в США и поддерживает режим Путина.

А социологи подсчитали, сколько украинцев общаются исключительно на русском языке.