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Посол Великобритании прокомментировала "специальный статус" Крыма

Великобритания, говоря о восстановлении территориального единства Украины, не готова выносить за скобки аннексированный РФ Крым

сегодня, 17:38
Автор:
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Константин Куликов
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Крым потерял некий "специальный статус", который он имел в глазах международного сообщества после 2014 года, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью британской медиакомпании BBC. Об этом сообщают "Комментарии".

Посол Великобритании прокомментировала "специальный статус" Крыма

Крым - это Украина

"Одно из изменений, которые принесла эта война, – это то, что специальный статус, который международное сообщество предоставило Крыму после 2014 года, по моему ощущению, в настоящее время стал более сбалансированным. Конечно, Россия, особенно Путин, видит Крым критически важной частью своей территории. Но совершенно очевидно, что это часть Украины. И когда международное сообщество говорит о Херсоне или Запорожье, Донецке, Луганске и Крыме – это все ныне смешалось в одном контексте отвоевания своих суверенных территорий, — заявила британский посол, которая покидает Украину после четырех лет службы здесь. — Так какой же смысл в так называемом специальном статусе для Крыма? В плане легитимности нет разницы между тем, за какую именно свою суверенную территорию вы боретесь. И Британия всегда заявляла, что Крым – это Украина".


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В тоже время посол поправила журналистку, отметив, что в своей прощальной речи она сказала о будущей вероятной встрече — "возможно, в Крыму".

- Я не говорила: "Увидимся в Крыму". Потому что я хороший дипломат, — отметила, смеясь Мелинда Симмонс.

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