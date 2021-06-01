В России с летной полосы развернули самолет: что произошло

В аэропорту Пулково 31 мая во время взлета остановили самолет, на борту которого находился бывший исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия", оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Об этом Пивоваров сообщил в своем Twitter.



Александр Пивоваров. Фото: "Радио Свобода"

По словам Пивоварова, после того, как самолет остановили, его вывели и доставили в отделение ФСБ в Пулково. Там ему запретили пользоваться телефоном и заявили, что он в розыске.

"Началась суета. Приехал человек, которого называют "инициатором розыска", причины до сих пор не называют. Подписывают документы чтобы передать меня из таможенной зоны. Говорят, что поедем в Следственный комитет", — написал Пивоваров.

После этого сообщения Twitter политика начала вести его команда. К Андрею Пивоварову не пускали адвоката Елену Бородину. В пограничном управлении ФСБ в Пулково ей заявили, что не снимали политика с рейса. Пивоварова отвезли в Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Политику сообщили, что он задержан в рамках уголовного дела, открытого 29 мая по ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ за "осуществление деятельности нежелательной организации".

Позже стало известно, что Пивоварова допросили в присутствии адвоката, а ночью отвезли домой, чтобы провести обыски, хотя ночные обыски в РФ запрещены.

Обыск у Андрея Пивоварова. Фото: Twitter

"Еще один политзаключенный в России сегодня. Андрей Пивоваров, бывший лидер "Открытой России", снят ФСБ с самолета, который собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Варшаву… Путин и Лукашенко буквально — близнецы", — написал в своем Twitter глава Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза.

Постановление об обыске у Пивоварова было вынесено следователем без решения суда. После обыска политика вывели под конвоем и отправили в СИЗО Санкт-Петербурга, а сегодня утром должны самолетом доставить в Краснодар для продолжения следствия, сообщили в команде оппозиционера.

Сегодня утром российские силовики также пришли с обыском к оппозиционеру Виталию Венедиктову, главе штаба Дмитрия Гудкова. Во всех домах возле дачи Гудкова силовики отключили связь и не дают ему пользоваться телефоном. Полиция находится и возле его квартиры в Москве.

"Обыск у экс-главы "Открытой России" Александра Соловьева не связан с задержанием Андрея Пивоварова. Он проходит в рамках уголовного дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Александр Соловьев в статусе свидетеля", — сообщили в команде Пивоварова.

В январе после возвращения из Германии в Россию арестовали оппозиционера Алексея Навального. Его приговорили к 2,5 годам тюрьмы по политически-мотивированному обвинению. Сейчас политик находится в колонии во Владимирской области.

Напомним, 23 мая после сообщения о бомбе на борту в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair. После этого беларуские силовики арестовали журналиста Романа Протасевича и его девушку — гражданку РФ Софию Сапегу. Европа и Украина отреагировали на это авиаблокадой. На такие санкции Лукашенко пожаловался Путину во время их встречи в Сочи. После их переговоров и через неделю после инцидента с самолетом в Минске еще один лайнеравиакомпании Ryanair экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о минировании самолета.

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