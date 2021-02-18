Россия игнорирует ядерные вопросы Донбасса: возмущение Кравчука

Российские оккупанты блокируют работу международных экспертов по вопросам атомной энергии в Донбассе. Свое недовольство такими действиями боевиков выразил экс-президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной крупы Леонид Кравчук, сообщили в пресс-службе ТКГ.

Кравчук раскритиковал Россию за ее поведение на Донбассе. Фото: РИА Новости

Во время очередной онлайн-встречи представителей ТКГ Кравчук раскритиковал политику оккупационных войск на неподконтрольной Украины территории. По мнению чиновника, подобный произвол может привести к настоящей экологической катастрофы.

Сейчас в центре внимания — необходимость проверки отдельных объектов Донбасса, в частности радиоактивной шахты в Енакиево международными специалистами. Украина всячески способствует сотрудникам МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — ред.), Впрочем никакие переговоры с российскими оккупантами и даже представителями самопровозглашенных правительств так называемых "ДНР" и "ЛНР" не дают вменяемых результатов.

Во время своего выступления Кравчук упрекнул представителя России в ТКГ Бориса Грызлова за неспособность объяснить, почему эксперты МАГАТЭ не могут попасть в необходимые населенные пункты Донбасса. Также первый президент Украины отметил, что подобная инспекция является важной и необходимой как для Украины, так и всего мира. Как стало ясно из дальнейших объяснений, посещение иностранных специалистов должны состояться в рамках соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Между прочим, доступ на контролируемые боевиками территории украинские и международные эксперты пытаются получить еще с декабря прошлого года.

Напомним, ранее "Комментарии" объясняли позицию Кравчука в вопросе экологической безопасности Донбасса. В частности, важность посещения уже упоминавшейся енакиевской шахты "Юнком" заключается в том, что именно в ней в конце 70-х годов XX века произошел подземный ядерный взрыв с разрешения власти СССР. После этого необходимо было постоянно проводить откачку радиоактивной воды, чтобы она не смешивалась с грунтовыми реками. Впрочем, как известно, российские вооруженные формирования уже более трех лет не занимаются этим вопросом, позволяя радиации загрязнять окружающую среду.

Также на портале можно узнать, почему именно Леонид Кравчук начал жесткую риторику по теме оккупированного Донбасса.



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