В России прокомментировали привлечение США к переговорам по Донбассу

В России прокомментировали идею привлечения США к переговорам в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе. В МИД РФ считают, что американцам нечего делать в переговорах. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Нормандская четверка

По его словам, США не могут принять участия в переговорах по Донбассу из-за их позиции по ситуации на Востоке Украины. Он напомнил о телефонных переговорах между Москвой и Вашингтоном и заявил о том, что Россия не готова обсуждать эту тему их-за "тональности власти США".

Рябков сказал, что с подходами, которые демонстрирует администрация Белого дома, США не могут быть привлечены к нормандскому формату. Видимо дипломат имел в виду проукраинскую позицию США, ведь американцы осуждают российскую агрессию и поддерживают территориальную целостность Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда после проведения незаконного "референдума", который не признала Украина и международное сообщество, Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

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