В России предложили "стереть Таллин"

Российский "православный олигарх" Константин Малофеев предложил ответить эстонским властям на их предложение о переименовании Калининграда в Кенигсберг — "стереть Таллин с географических карт". Рашист предложил вернуть ему немецкое название времен Российской империи — Ревель, либо более древнее летописное - Колывань. Об этом сообщают "Комментарии".

Таллин

"Кёнигсберг стал Калининградом по итогам Великой Отечественной войны. Настаивая на немецком названии, прибалты реабилитируют нацизм. Стараются пересмотреть итоги войны и отобрать у нас наше наследие", — повторяет кремлевские нарративы Малофеев, покровительствовавший Гиркину-Стрелкову и близкому к Кремлю рашистскому философу Александру Дугину.



Малофеев предлагает российской власти в ответ "играть в игру с переименованиями вдвоем" — вернуть немецкое название столице Эстонии.

"В Российской Империи было принято немецкое название этого населённого пункта – Ревель. Ввести его в наши официальные документы и на наши географические карты было бы совсем неплохо – в самом деле, эстонцы к строительству этого города отношения точно не имели, а вот из числа прибалтийских немцев вышло немало славных русских офицеров и чиновников", — пишет Малофеев.

Другое его предложение — Колывань. Так, по его словам, называют нынешнюю столицу Эстонии в славянских летописях.

- Русским именем мы должны его называть. И не чухонцам указывать великому русскому народу, как нам называть наши города, — подытоживает шовинист.

Напомним, что Комитет иностранных дел предложил парламенту Эстонии рассмотреть изменение названия для российского города Калининград на его историческое — Кенигсберг. Глава Комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон призвал использовать опыт таких стран, как Польша, Литва и Латвия, официально заменивших советское название Калининград.

Тем временем, в России угрожают "уникальной новейшей" ракетой.

А в Кремле признали: "Много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей".



