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В Кремле признали: "Много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает угрожать Армении за ее попытки идти на Запад

сегодня, 20:51
Автор:
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Константин Куликов
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Руководству Армении следует помнить "о незавидной судьбе" людей, полагавшихся на США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя стремление армянского руководства обрести союзника в лице Соединенных Штатов. Об этом сообщают "Комментарии".

В Кремле признали: "Много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей"

Сергей Лавров

Как признает Лавров, в руководстве Армении много желающих "потерять Россию и обрести себе новых друзей". 


"Там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей, — заявил Лавров в комментарии для СМИ, характеризуя ситуацию в Армении. — Но невозможно Россию потерять, в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване".

При этом Лавров сослался на последнее обращение премьера Армении Никола Пашиняна, который заявил о необходимости поиска новых геополитических союзов вместо прежних, которые не оправдали надежд этой закавказской страны.

- Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то им следует хорошо посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы... Судьба всех этих людей весьма незавидна, — угрожает Сергей Лавров.

Напомним, что в ходе Второй  карабахской войны и недавней военной операции Азербайджана Армения, как член военно-политического блока ОДКБ, рассчитывала на помощь России. РФ ее не оказала, что способствовало победе Азербайджана, который восстановил свою территориальную целостность. На данный момент территорию самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе уже покинули свыше 50 тысяч армян. Еще 120 тысяч армянских жителей  Карабаха может к ним присоединится.

Тем временем, у Путина отреагировали на задержание "экс-министра" Карабаха.

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