В России обрадовались из-за "трабла" Италии, поддержавшей Израиль

Власти Рима подсветили в поддержку Израиля Триумфальную арку Тита. Её возвели в Римской империи в память о взятии Иерусалима в 70 году н.э. Об этом сообщают "Комментарии".

Арка Тита в Риме

Посольство Италии опубликовало твит с фотографией, на которой видна подсветка флагом Израиля и еврейской звездой Давида Триумфальной арки Тита в Риме. Тем самым, итальянские власти хотели продемонстрировать поддержку Израиля в его борьбе против террора ХАМАС.

Ранее такую же подсветку разместили на Бранденбургских воротах в Берлине.

Российские паблики восприняли действия итальянских властей, как грубую ошибку.

"Готовьтесь, эта новость заставит вас орать в голосину, — радуются рашисты в одном из пабликов. — В Риме стоит арка Тита. Возведена она была в 70 году нашей эры в честь победы Рима над восставшими иудеями и разрушении Иерусалима. Что сделали нынешние власти? Не нашли ничего лучше, чем проектировать на арку флаг Израиля".

Впрочем, рашисты не учли, что упомянутая арка наочно доказывает еврейскую принадлежность Иерусалима в сегодняшних спорах сторонников Израиля и Палестины.

Триумфальная арка Тита — однопролетная триумфальная арка, расположенная на древней Священной дороге к юго-востоку от Римского форума. Построена императором Домицианом вскоре после смерти Тита в 82 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Арка широко известна, прежде всего, своим барельефом внутри пролета, на котором изображено шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме, в том числе с менорой.

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