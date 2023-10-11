Линдси Грэм заявил о начале религиозной войны за Израиль

Влиятельный сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил о начале религиозной войны США в поддержку Израиля. Об этом сообщают "Комментарии".

Линдси Грэм

"Я потрясен любым, кто обвиняет Израиль в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Иран и ХАМАС хотят уничтожить еврейское государство. Мы находимся в религиозной войне, и я без колебаний поддерживаю Израиль", – написал Линдси Грэм в одной из соцсетей.

Кроме того, он приложил видео своего заявления для Fox News, в котором он сказал о секторе Газа, обращаясь к израильтянам:

"Делайте все, что вам нужно, чтобы защитить себя. Сравняйте это место с землей".

Напомним, что в ходе атаки ХАМАС на Израиль погибли по разным оценкам от 1000 до 1200 человек, среди которых значительная часть гражданских лиц. В частности, сейчас уже известно о массовом убийстве террористами ХАМАС участников музыкального фестиваля, жителей кибуца Кфар-Аза, а также израильтян, которых боевики ХАМАС расстреливали прямо на автодорогах.

Сам Линдси Грэм был известен критикой внешней политики президента Барака Обамы, в частности, на Ближнем Востоке. В 2010 году призывал к превентивным ударам по Ирану с целью "нейтрализации иранского режима". В августе 2011 года выступил соавтором резолюции сената № 175, осуждавшей действия России в Грузии в 2008 году. Резолюция была принята единогласно. В 2014 году призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления Россией политического убежища Эдварду Сноудену. Призывал к активизации противодействия России на мировой арене. 4 марта 2022 года, после начала вторжения России на Украину, он призывал граждан РФ "убрать этого парня", имея в виду президента РФ Путина.

Тем временем, Путин рассказал, на чьей стороне Россия в войне на Ближнем Востоке.

В НАТО прокомментировали удары Израиля по Газе.

А скандальный дуэт "Кролики" появился на прощании с Ниной Матвиенко.



