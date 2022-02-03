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В разговоре с Путиным об Украине Джонсон поставил Кремль перед фактом

Джонсон заявил, что в НАТО не собираются гарантировать, что Украина не станет членом Альянса

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал акцент на двух моментах. Первый – официальный Лондон будет настаивать на включении Украины в переговоры с Россией. Второй – Украина, как одна из европейских стран имеет полное право присоединиться к НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе беседы, опубликованном на сайте британского правительства.

В разговоре с Путиным об Украине Джонсон поставил Кремль перед фактом

Путин и Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон напомнил Владимиру Путину, что НАТО не изменяет своим принципам и продолжает проводить политику "открытых дверей", согласно которой любая страна Европы имеет право претендовать на членство в Альянсе. НАТО не может использовать избирательный механизм, отказывая одним в членстве и предоставляя такое право другим. Потому Украина, как европейское государство имеет право самостоятельно выбирать – присоединиться к НАТО или нет.

По словам главы британского правительства, диалог и урегулирование споров дипломатическим путем – это приоритет, поэтому правильно было бы включить Украину в переговорный процесс с Россией.

Пресс-служба правительства Великобритании отметила, что оба лидеры согласились с тем, что обострение на украинско-российской границе не отвечает ни чьим интересам.

В пресс-службе Кремля, конечно же, решили по-своему трактовать итоги разговора. В Москве сделали акцент на том, что Украина продолжает отказываться выполнять Минские соглашения, а также на том, что в НАТО решили проигнорировать и отнестись несерьезно к гарантиям безопасности, которые затребовала Россия.

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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-putin-of-russia-2-february-2022?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=46b549dc-a8a9-47e7-ad2c-b97978c034cc&utm_content=immediately
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