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В Раде прокомментировали отказ Украины от курса НАТО во избежание войны с Россией

Накануне посол Украины в Великобритании ответил на вопрос о возможности отказа Украины от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что наше государство может проявить "гибкость"

сегодня, 17:48
Автор:

Елизавета Черных
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Обсуждения относительно отказа Украины от членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) возможны лишь в том случае, когда в Конституцию будут внесены соответствующие изменения. Такое мнение высказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга 14 февраля. 

В Раде прокомментировали отказ Украины от курса НАТО во избежание войны с Россией

НАТО - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли парламентарий поддержать отказ Киева от курса НАТО во избежание войны с Российской Федерацией, нардеп ответил: 

"Я считаю, что какие-либо обсуждения относительно отказа от курса НАТО возможны, когда в Конституцию Украины будут внесены соответствующие изменения. До этого — это все манипуляции.... Давайте заниматься меньше политиканством, а заниматься работой". 

Отметим, что накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил на вопрос о возможности отказа Украины от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что наше государство может проявить "гибкость". Министерство иностранных дел отреагировала на слова дипломата, заявив, что они были "вырваны из контекста". Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию. В частности, некоторые отметили. что украинский курс в НАТО, как и курс на деоккупацию захваченных РФ украинских территорий, остановить невозможно. 

В то же время, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, отказ официального Киева от перспективы членства в Североатлантическом Альянсе мог бы во многом "прояснить ситуацию", а также дать ответы на вопросы, которыми озабочена РФ.  

Ранее на портале "Комментарии" - власти Британии отреагировали на заявление украинского посла. 


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/995398718059282
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