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В проект госбюджета США на 2022 год заложили 756 миллионов долларов для Украины: на что дают деньги американцы

В украинском правительстве надеются, что эта помощь достигнет одного миллиарда долларов

сегодня, 12:10
Автор:

Людмила Слободенюк
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В проекте госбюджета Соединенных штатов Америки (США) на 2022 год прописана общая сумма помощи Украине в 756 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

В проект госбюджета США на 2022 год заложили 756 миллионов долларов для Украины: на что дают деньги американцы

Флаг США. Фото из открытых источников

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 млн долларов, в том числе на укрепление безопасности – 400 млн долларов. Но наша цель – 1 млрд долларов поддержки – остается неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся", – сказал Дмитрий Кулеба. на брифинге.

На днях в Сенате США появился важный документ – Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны. В нем отмечено, что США планирует передать Украине 450 млн долларов на военные нужды, кроме этого еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты. Здесь указано также на обязательство скоординировать усилия Госдепа и Минобороны США с союзниками, предоставить украинскому государству ключевые системы и мощности, которые будут совместимы с оборудованием и боеприпасами, которые уже используются нашими вооруженными силами.

США, в рамках этого документа, планируют увеличить финансирование военного образования и подготовки украинских офицеров, углубить сотрудничество двух армий, пока Россия не прекратит оккупацию украинской территории.

Важно, что в Акте предлагается наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream AG.

Ранее "Комментарии" сообщали, что отсрочка США военной помощи Украине свидетельствует об ослаблении позиций в информвойне с РФ — эксперты




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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1956716-do-proektu-byudzhetu-ssha-na-2022-rik-zaklali-756-mln-dol-dopomogi-ukrayini
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