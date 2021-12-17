В проект госбюджета США на 2022 год заложили 756 миллионов долларов для Украины: на что дают деньги американцы

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Людмила Слободенюк
В проекте госбюджета Соединенных штатов Америки (США) на 2022 год прописана общая сумма помощи Украине в 756 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Флаг США. Фото из открытых источников
На днях в Сенате США появился важный документ – Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны. В нем отмечено, что США планирует передать Украине 450 млн долларов на военные нужды, кроме этого еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты. Здесь указано также на обязательство скоординировать усилия Госдепа и Минобороны США с союзниками, предоставить украинскому государству ключевые системы и мощности, которые будут совместимы с оборудованием и боеприпасами, которые уже используются нашими вооруженными силами.
США, в рамках этого документа, планируют увеличить финансирование военного образования и подготовки украинских офицеров, углубить сотрудничество двух армий, пока Россия не прекратит оккупацию украинской территории.
Важно, что в Акте предлагается наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream AG.
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