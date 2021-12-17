В проект госбюджета США на 2022 год заложили 756 миллионов долларов для Украины: на что дают деньги американцы

В проекте госбюджета Соединенных штатов Америки (США) на 2022 год прописана общая сумма помощи Украине в 756 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Флаг США. Фото из открытых источников

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 млн долларов, в том числе на укрепление безопасности – 400 млн долларов. Но наша цель – 1 млрд долларов поддержки – остается неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся", – сказал Дмитрий Кулеба. на брифинге.

На днях в Сенате США появился важный документ – Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны. В нем отмечено, что США планирует передать Украине 450 млн долларов на военные нужды, кроме этого еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты. Здесь указано также на обязательство скоординировать усилия Госдепа и Минобороны США с союзниками, предоставить украинскому государству ключевые системы и мощности, которые будут совместимы с оборудованием и боеприпасами, которые уже используются нашими вооруженными силами.

США, в рамках этого документа, планируют увеличить финансирование военного образования и подготовки украинских офицеров, углубить сотрудничество двух армий, пока Россия не прекратит оккупацию украинской территории.

Важно, что в Акте предлагается наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream AG.

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