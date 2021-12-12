Отсрочка США военной помощи Украине говорит об ослаблении позиций в информвойне с РФ - эксперты

Решение США отложить военную помощь Украине на 200 млн долларов свидетельствует, в том числе, об ослаблении позиций Запада в информационной войне с Россией, уверены украинские и чешские эксперты. По их мнению, грантовые центры контрпропаганды в Европе испытывают идеологический кризис, который только на руку российской власти.

США отложили поставки вооружения Украине (фото из открытых источников)

"Ведется большая работа по обличению нечистой игры Москвы в международных отношениях для ее информационной, политической, экономической изоляции и принуждения Кремля к ответу",- пишет в своем блоге политолог Янина Соколовская.

По мнению эксперта, не понятно, какой результат приносят потраченные на контрпропаганду деньги. Почему вся Европа продолжает сидеть на "газовой игле" "Газпрома", который вот-вот запустит Северный поток-2? Почему фактически развалился геополитический союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия)?

"Информационная война против Украины – самый вероятный прием, которым Путин будет прикрывать свои преступления. Это для нас – огромный, сложнейший и к сожалению, почти неразрешимый вызов. Насколько Украина-2021 готова к вызовам?" — задается вопросом Соколовская.

Эксперты предлагают объективно оценить эффективность стратегических медиа-центров, противостоящих информационной агрессии, включая "Интерньюз Украина", "Украинский кризисный медиа-центр", "Информнапалм" и других.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, центры контрпропаганды после успеха в 2014 году впали в стагнацию: важны не результаты работы, а рост и гарантии финансирования.

"В информационном плане у правительства выстроена система выявления и нейтрализации пропаганды. Хорошо финансируются центры инфоборьбы, которые во взаимодействии с подобными центрами в Европе и США должны создавать барьер для пропаганды режимов типа российского, белорусского, китайского и других... И вот здесь все плохо", — полагает Марунич.

С украинскими экспертами согласны европейские политики. Заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты чешского парламента Йиржи Кобза признал снижение эффективности информструктур. В том числе речь идет о Центре политики безопасности "Европейские ценности" (Evropské hodnoty), "ИнфоОпсПольска" (InfoOpsPolska), "Союз информированных граждан", работающих в Молдове, Украине и других странах. Согласно данным опроса, который был проведен в мае 2021 года, обществам, финансируемым Западом, включая правительства США, Германии и Великобритании, не доверяют порядка 60% чехов.

Источниками финансирования работающего в Киеве и в Праге "Центра политики безопасности "Европейские ценности" и аналогичных структур, как сообщает чешские журналисты, выступают Государственный департамент США, Европейская внешнеполитическая служба, Фонды "Открытое общество" Джорджа Сороса, Агентство США по международному развитию, "Европейский фонд в поддержку демократии", "Американский национальный фонд в поддержку демократии", Британский фонд Т. Рейтера и др. Объем финансирования – около 300 тысяч долларов в год на один ресурс или общество.

При этом Чехия в первом полугодии 2021 года стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции, закупив ее на 683 млн долл. За первое полугодие 2021 года Прага закупила российских военных товаров больше, чем за предыдущие три года.

Чешский политолог Йозеф Волны называет "ничтожным" влияние негосударственных организаций, "изображающих из себя опору западной цивилизации и европейских ценностей" и "создающих параллельный мир, полный ужасных историй, который не имеет ничего общего с реальностью".

"Налогоплательщики за счет завышенных правительственных дотаций некоммерческим организациям будут оплачивать свое собственное банкротство", — считает Йиржи Кобза. По его мнению, неприемлемо, чтобы такие структуры финансировались через иностранные фонды и пытались вмешиваться в принятие политических решений независимых стран.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!