В посольстве Грузии возмущены, что украинская компания проводит туры в Абхазию

Посольство Грузии в Украине возмущено тем, что украинская компания "Кулуар поход" является организатором туристических походов в оккупированную российскими войсками Абхазию, которую сегодня не контролирует официальный Тбилиси. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на ответ посольства на запрос.

Флаги Украины и Грузии - фото Украинская правда

Грузинские дипломаты подчеркивают, что на сегодняшний день отношения между Грузией и Украиной на высоком дружественном уровне. Были встречи лидеров двух стран, также налажена связь между правительствами Грузии и Украины, есть сотрудничество в самых разных сферах. Дипломатическое ведомство подчеркивает, есть стороны, которые преследуют цель – рассорить две страны, используя для этого самые грязные методы. Поэтому посольство Грузии в Украине крайне обеспокоено поступком украинской туристической компании.

В посольстве также проинформировали, что на этот счет есть запрос к МИД Украины. Грузинские дипломаты просят своих украинских коллег сделать все возможное, чтобы понимать, чем на самом деле занимается вышеуказанная украинская туристическая кампания и какая конечная ее цель. В МИД Украины отмечают, что по этой ситуации не получила официальный запрос от Грузии.

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