В Польше ответили на "агрессивный твит" Шмыгаля

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский критически оценил твит премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, в котором он недипломатично критиковал польских союзников за их решение ограничить украинский агроэкспорт в их страну. Об этом сообщают "Комментарии".

Польский МИД одернул Дениса Шмыгаля

В соцсети Шмигаль подверг критике намерение Польши продлить запрет и назвал это недружественным шагом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я видел эту запись и могу сказать, что это не очень дипломатическое заявление, – заявил Яблонский. – Польша помогает Украине в значительной степени, и все, что мы делаем для нее, мы делаем и для других союзников".

По его словам, Польша будет поддерживать Украину, но так, как это выгодно самой Польше. По мнению замминистра, способом ведения политики должны быть "не агрессивные посты в Твиттере, а скорее защита того, что Польша действительно сделала для Украины".

"Мы всегда будем отстаивать свои интересы. Если кто-то обещает доступ на польский рынок, не посоветовавшись с польским правительством, думаю, что может произойти так, что эти обещания просто не будут выполнены", — заявил Яблонский СМИ.

В Варшаве поддерживают улучшение отношений Украины с европейскими партнерами и присоединение к рынку ЕС. Однако заместитель главы польского МИД подчеркнул, что его страна готова защищать интересы своих фермеров, предпринимателей и потребителей.

Напомним, что сейчас ведутся дискуссии о продолжении запрета на импорт украинского зерна Еврокомиссией после 15 сентября. В Варшаве этот запрет планируют продлить в одностороннем порядке, если в Брюсселе это решение не согласуют.

Между тем, зерновое соглашение: Россия объявила семь условий.

Польская армия идет на восток: причина.

Еще весной польские фермеры угрожали сорвать визит Зеленского: какая причина – есть ли выход из ситуации, — размышляли эксперты.