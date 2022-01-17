В пограничной службе рассказали, действительно ли забирали паспорт у Порошенко

В Государственной пограничной службе Украины оперативно отреагировали на высказывания Петра Порошенко о том, что у него якобы забрали паспорт более 15 минут для установления личности. В ведомстве утверждают, что данная информация якобы носит манипулятивный характер и пересечение границы происходило согласно действующему законодательству и всем определенным процедурам. А поскольку Порошенко подозреваемый в уголовном производстве, то пограничники были обязаны известить о его возвращении правоохранительные органы. Об этом информируют в пресс-службе пограничников, передает портал "Комментарии".

Порошенко вернулся в Украину. Фото c Facebook

"Чтобы избежать информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить в Украину. Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве возвратиться в Украину. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину были проинформированы представители правоохранительных органов ", — заявили в пограничной службе Украины.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 17 января в 9:10 прибыл в аэропорт "Жуляны" из Варшавы, чтобы явиться в 11:00 в Печерском суде, где ему предъявляют обвинения в государственной измене и содействии терроризму. Его встретили 15-тысячная толпа поклонников, которым он заявил, что его пытались не пустить в Украину. Якобы пограничники забрали его биометрический паспорт и не возвращали более 15 минут.

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