В пограничной службе рассказали, действительно ли забирали паспорт у Порошенко

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Людмила Слободенюк
В Государственной пограничной службе Украины оперативно отреагировали на высказывания Петра Порошенко о том, что у него якобы забрали паспорт более 15 минут для установления личности. В ведомстве утверждают, что данная информация якобы носит манипулятивный характер и пересечение границы происходило согласно действующему законодательству и всем определенным процедурам. А поскольку Порошенко подозреваемый в уголовном производстве, то пограничники были обязаны известить о его возвращении правоохранительные органы. Об этом информируют в пресс-службе пограничников, передает портал "Комментарии".
Порошенко вернулся в Украину. Фото c Facebook
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 17 января в 9:10 прибыл в аэропорт "Жуляны" из Варшавы, чтобы явиться в 11:00 в Печерском суде, где ему предъявляют обвинения в государственной измене и содействии терроризму. Его встретили 15-тысячная толпа поклонников, которым он заявил, что его пытались не пустить в Украину. Якобы пограничники забрали его биометрический паспорт и не возвращали более 15 минут.
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Стас
сегодня, 11:30
Воно оце Петро Інкогніто, накрався коштів з бюджету , а тепер коли потрібно відповідати за свої дії та бездіяльність обісралося та меле що попало. Стидно таке навіть слухати. Зібрав цілу прес конференцію. Оці всі мітинги за підтримку зрадника та ворюги Порошенка проплачені. Подивіться кого позвозили на ці мітинги і з яких регіонів і хто знаходиться рядом з ним. ПОЗОРИЩЕ та ГАНЬБА. А ворюгу на нари, а не на Канари.