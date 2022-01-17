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В пограничной службе рассказали, действительно ли забирали паспорт у Порошенко

В пограничной службе Украины утверждают, что Порошенко прошел стандартную процедуру пересечения границы

сегодня, 10:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Государственной пограничной службе Украины оперативно отреагировали на высказывания Петра Порошенко о том, что у него якобы забрали паспорт более 15 минут для установления личности. В ведомстве утверждают, что данная информация якобы носит манипулятивный характер и пересечение границы происходило согласно действующему законодательству и всем определенным процедурам. А поскольку Порошенко подозреваемый в уголовном производстве, то пограничники были обязаны известить о его возвращении правоохранительные органы. Об этом информируют в пресс-службе пограничников, передает портал "Комментарии".

В пограничной службе рассказали, действительно ли забирали паспорт у Порошенко

Порошенко вернулся в Украину. Фото c Facebook

"Чтобы избежать информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить в Украину. Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве возвратиться в Украину. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину были проинформированы представители правоохранительных органов", — заявили в пограничной службе Украины.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 17 января в 9:10 прибыл в аэропорт "Жуляны" из Варшавы, чтобы явиться в 11:00 в Печерском суде, где ему предъявляют обвинения в государственной измене и содействии терроризму. Его встретили 15-тысячная толпа поклонников, которым он заявил, что его пытались не пустить в Украину. Якобы пограничники забрали его биометрический паспорт и не возвращали более 15 минут.

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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/260120366226841
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Обсуждения

Стас

сегодня, 11:30

Воно оце Петро Інкогніто, накрався коштів з бюджету , а тепер коли потрібно відповідати за свої дії та бездіяльність обісралося та меле що попало. Стидно таке навіть слухати. Зібрав цілу прес конференцію. Оці всі мітинги за підтримку зрадника та ворюги Порошенка проплачені. Подивіться кого позвозили на ці мітинги і з яких регіонів і хто знаходиться рядом з ним. ПОЗОРИЩЕ та ГАНЬБА. А ворюгу на нари, а не на Канари.

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