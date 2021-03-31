Стало известно, планирует ли Байден напрямую поговорить с Зеленским

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин изданию "Интерфакс-Украина".

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По словам Квин, речь государственного секретаря США Энтони Блинкена показала: Украина – приоритет для администрации Байдена. Поэтому нет сомнений, что телефонный разговор между украинским и американским лидерами состоится.

Отметим, что уже состоялся ряд контактов между представителями государств. В частности, это разговоры госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министра обороны Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином, глава Офиса президента Андрея Ермака с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

Посольства продолжат активно сотрудничать и работать над совместными приоритетами. В ближайшее время планируется реализовать контакты других чиновников из США и Украины.

Напомним, в администрации нового президента США Джо Байдена сделали важное заявление насчет отношений с Украиной и президента Владимира Зеленского. Данный вопрос обсуждали во время телефонного разговора глава Офиса президента Андрей Ермак и советник американского лидера по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Так, в Белом доме заявили, что собираются оживить взаимоотношения с Украиной и поддержать президента нашей страны Владимира Зеленского. Пресс-служба американской администрации сообщила, что стратегическое партнерство будет восстановлено для того, чтобы поддержать план Владимира Зеленского по реформам.

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