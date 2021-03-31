Стало известно, планирует ли Байден напрямую поговорить с Зеленским

BTC/USD
57896.63
ETH/USD
1800.03
LTC/USD
190.46
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Президент США Джо
Байден намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром
Зеленским. Об этом сказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина
Квин изданию "Интерфакс-Украина".
Фото из открытых источников
По словам Квин, речь
государственного секретаря США Энтони Блинкена показала: Украина – приоритет
для администрации Байдена. Поэтому нет сомнений, что телефонный разговор между украинским
и американским лидерами состоится.
Отметим, что уже
состоялся ряд контактов между представителями государств. В частности, это разговоры
госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министра
обороны Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином, глава Офиса
президента Андрея Ермака с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.
Посольства продолжат
активно сотрудничать и работать над совместными приоритетами. В ближайшее время
планируется реализовать контакты других чиновников из США и Украины.
Напомним, в администрации
нового президента США Джо Байдена сделали важное заявление насчет отношений
с Украиной и президента Владимира Зеленского. Данный вопрос обсуждали во
время телефонного разговора глава Офиса президента Андрей Ермак и советник американского
лидера по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Так, в Белом доме
заявили, что собираются оживить взаимоотношения с Украиной и поддержать
президента нашей страны Владимира Зеленского. Пресс-служба американской
администрации сообщила, что стратегическое партнерство будет восстановлено для
того, чтобы поддержать план Владимира Зеленского по реформам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости