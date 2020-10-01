В ОПЗЖ добились начала расследования деятельности американских биолабораторий в Украине

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Татьяна Веремеева
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук, а также его коллеги по партии требуют запретить деятельность американских
биолабораторий на территории Украины. По данным издания VESTI.ua, какие-то шаги в этом направлении делает только ОПЗЖ. Так, благодаря
неоднократным обращениям политсилы, в этом вопросе начались определенные
подвижки. В частности, начато три досудебных расследования.
Согласно данным издания, в условиях пандемии коронавируса вопрос
деятельности американских лабораторий в Украине становится все более актуальным,
так как в этих лабораториях могут проводить сомнительные эксперименты, которые,
в свою очередь, могут угрожать жизни и здоровью миллионов украинцев.
Портал VESTI.ua сообщает, что Виктор Медведчук и Ринат Кузьмин обращались с
запросами и заявлениями касательно деятельности биолабораторий и к президенту
Владимиру Зеленскому, и в правительство, и в Офис прокурора с МВД, и даже в ООН.
По трем таким заявлениям уже проводятся досудебное следствия.
Кроме того, сообщается, что лидеры ОПЗЖ недавно заявили о необходимости
проведения международного расследования, чтобы выяснить, откуда на самом деле
вирус COVID-19 пришел на территорию Европы.
Издание обращает внимание на то, что в открытых источниках практически нет
полной информации о деятельности американских биолабораторий в Украине, но они
могут нести потенциальную угрозу для граждан нашей страны.
"В такой неопределенной ситуации властям Украины, как представляется, необходимо
незамедлительно дать развернутые и убедительные ответы на депутатские
обращения-обвинения и остановить информационные атаки, в т. ч. на "разрушительное
присутствие военных биологов США в украинских лабораториях". Или все же
руководству Украины есть, что скрывать от собственного народа и эта тайна несет
угрозу здоровью и даже жизни украинцев?" – подытоживают VESTI.ua.
Напомним, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук потребовал начать уголовное расследование в связи с заражением четырех сотрудников американской биолаборатории в Одессе.
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