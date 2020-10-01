В ОПЗЖ добились начала расследования деятельности американских биолабораторий в Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, а также его коллеги по партии требуют запретить деятельность американских биолабораторий на территории Украины. По данным издания VESTI.ua, какие-то шаги в этом направлении делает только ОПЗЖ. Так, благодаря неоднократным обращениям политсилы, в этом вопросе начались определенные подвижки. В частности, начато три досудебных расследования.



Согласно данным издания, в условиях пандемии коронавируса вопрос деятельности американских лабораторий в Украине становится все более актуальным, так как в этих лабораториях могут проводить сомнительные эксперименты, которые, в свою очередь, могут угрожать жизни и здоровью миллионов украинцев.

Портал VESTI.ua сообщает, что Виктор Медведчук и Ринат Кузьмин обращались с запросами и заявлениями касательно деятельности биолабораторий и к президенту Владимиру Зеленскому, и в правительство, и в Офис прокурора с МВД, и даже в ООН. По трем таким заявлениям уже проводятся досудебное следствия.

Кроме того, сообщается, что лидеры ОПЗЖ недавно заявили о необходимости проведения международного расследования, чтобы выяснить, откуда на самом деле вирус COVID-19 пришел на территорию Европы.

Издание обращает внимание на то, что в открытых источниках практически нет полной информации о деятельности американских биолабораторий в Украине, но они могут нести потенциальную угрозу для граждан нашей страны.

"В такой неопределенной ситуации властям Украины, как представляется, необходимо незамедлительно дать развернутые и убедительные ответы на депутатские обращения-обвинения и остановить информационные атаки, в т. ч. на "разрушительное присутствие военных биологов США в украинских лабораториях". Или все же руководству Украины есть, что скрывать от собственного народа и эта тайна несет угрозу здоровью и даже жизни украинцев?" – подытоживают VESTI.ua.

Напомним, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук потребовал начать уголовное расследование в связи с заражением четырех сотрудников американской биолаборатории в Одессе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!