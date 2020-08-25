Коронавирус в американской биолаборатории в Одессе: Медведчук и Кузьмин требуют провести расследование

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Татьяна Веремеева
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",
народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к
главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать
уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского
научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г.
Одесса) коронавирусной инфекцией COVID-19, образцы которого они исследовали. Об
этом сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ.
Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США, которая функционирует
на базе института, является одной из 15 биолабораторий, действующих в Украине
по программе Пентагона. ОПЗЖ неоднократно обращала внимание на риски, связанные
с деятельностью этих лабораторий. В частности, на возможность утечки штаммов
вирусов, а также приводила примеры и требовала проведения расследования.
В пресс-службе партии отмечают, что на фоне заражения четырех работников
лаборатории в Одессе Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин требуют начать
расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных
частью второй статьи 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению
инфекционных заболеваний и массовых отравлений") и частью второй статьи 326
Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с микробиологическими
или другими биологическими агентами либо токсинами").
Напомним, Черновицкая область снова превратилась в эпицентр
коронавируса в Украине. В регионе инфекция распространяется активнее всего.
За минувшие сутки там обнаружили еще 204 больных. Это больше, чем в любой
другой области Украины.
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