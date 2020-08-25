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Коронавирус в американской биолаборатории в Одессе: Медведчук и Кузьмин требуют провести расследование

В ОПЗЖ заявляют, что неоднократно заявляли о рисках, связанных с работой американских биолабораторий в Украине

сегодня, 18:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) коронавирусной инфекцией  COVID-19, образцы которого они исследовали. Об этом сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ.

Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США, которая функционирует на базе института, является одной из 15 биолабораторий, действующих в Украине по программе Пентагона. ОПЗЖ неоднократно обращала внимание на риски, связанные с деятельностью этих лабораторий. В частности, на возможность утечки штаммов вирусов, а также приводила примеры и требовала проведения расследования.

Коронавирус в американской биолаборатории в Одессе: Медведчук и Кузьмин требуют провести расследование

В пресс-службе партии отмечают, что на фоне заражения четырех работников лаборатории в Одессе Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин требуют начать расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") и частью второй статьи 326 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами либо токсинами").

Напомним, Черновицкая область снова превратилась в эпицентр коронавируса в Украине. В регионе инфекция распространяется активнее всего. За минувшие сутки там обнаружили еще 204 больных. Это больше, чем в любой другой области Украины. 


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