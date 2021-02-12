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Главная Новости Политика внешняя политика В ООН жестко обратились к России насчет войны на Донбассе
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В ООН жестко обратились к России насчет войны на Донбассе

Москву призвали к выполнению Минских соглашений

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Совете Безопасности ООН представители США и ряда стран Европы призвали Россию перестать саботировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и обвинили её в блокировании любого формата переговоров. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

В ООН жестко обратились к России насчет войны на Донбассе

Фото: Google

В ООН заявили, что россияне должны прекратить военную агрессию на Донбассе и уйти с территории оккупированного Крыма. Россию призвали вывести все войска с территории нашей страны, перестать поддерживать террористов, а также выполнить обязательства в рамках Минских соглашений.

Также было отмечено, что Россия нарушает все существующие нормы международного законодательства из-за применения силы в отношении территориальной целостности Украины.

Европейские партнеры призвали Россию остановить разжигание конфликта и перестать финансировать боевиков в ОРДЛО. Они выразили глубокую обеспокоенность военным присутствием РФ на Донбассе.

Российская сторона традиционно отвергла все претензии в её сторону и обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к России.

Это было сделано в нарушение всех норм международного права.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал о своей поездке на передовую.

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Источник: https://www.golosameriki.com/a/un-accuses-russia-of-blocking-ukraine-war-solution/5774947.html
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