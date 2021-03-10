В ООН планируют провести виртуальное заседание по аннексии Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в ООН 12 марта состоится виртульное заседание высокого уровня по формуле "Арриа" на тему аннексии Крыма. Об этом стало известно в среду, 10 марта.

Здание ООН - фото из открытых источников

Заседание созывается государствами-членами Совета безопасности ООН — Великобританией, Эстонией, Ирландией, Норвегией, США и Францией — вместе с Украиной. В нем примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и ряд министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров.

"Более двадцати стран-членов ООН из разных регионов мира стали соорганизаторами этого мероприятия. С брифингами выступят помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак", — говорится в сообщении.

Цель мероприятия — усилить внимание Совбеза ООН и международного сообщества к нарушению Россией международного права и попыткам легитимизировать аннексию Крыма.

Планируется, что участники заседания обсудят продолжающуюся милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей, нарушения прав человека, ухудшение экономической и экологической ситуации на Крымском полуострове.

Напомним, что ранее стало известно, что делал и обещал новый президент США Джо Байден во время аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, когда занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. По его словам, в начале 2014 года американцы не говорили о том, что Украине нужно успокоиться и прекратить сопротивление России. Он заявил, что Байден тогда сказал, что будет делать все, что от него зависит, однако у него есть свой президент.

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