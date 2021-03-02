Стало известно, что обещал Байден во время аннексии Крыма

Стало известно, что делал и обещал новый президент США Джо Байден во время аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, когда занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию "Европейская правда".

Фото: Bloomberg

По его словам, в начале 2014 года американцы не говорили о том, что Украине нужно успокоиться и прекратить сопротивление России. Он заявил, что Байден тогда сказал, что будет делать все, что от него зависит, однако у него есть свой президент (Барак Обама).

Климкин отметил, что Байден тогда поддерживал активные действия, в частности речь шла о предоставлении военной помощи Украине и определенных дополнительных шагах. Экс-министр подчеркнул, что Байден говорил об этом открыто в присутствии представителей своей команды.

Дипломат выразил уверенность в том, что новая администрация Байдена будет поддерживать жесткие меры для сопротивления Украины российской агрессии. Он отметил, что новый президент США был сторонником предоставления летального оружия Украине.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.

Он вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Байден занимал должность вице-президента с 2008 по 2016 год.

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