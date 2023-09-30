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В НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства

Атакующие Украину дроны России вновь залетели в воздушное пространство Румынии

сегодня, 17:47
Автор:
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Константин Куликов
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Румыния, являющаяся членом НАТО, заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства во время ночных атак российских беспилотников на соседнюю Украину, передает агентство AFP. Об этом сообщают "Комментарии".

В НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства

Румыния - член НАТО

"Система радиолокационного наблюдения... указала на возможное несанкционированное вхождение в национальное воздушное пространство, при этом сигнал был обнаружен на маршруте в направлении муниципалитета Галац", — заявили в министерстве обороны Румынии, цитирует AFP.


В минобороны Румынии добавили, что пока никакие объекты не упали на румынскую территорию, но поиски продолжатся в субботу в течение дня.

Около полуночи жители румынских Галаца и Тульчи, выходящие на порт Рени на юге Украины, получили предупреждение о необходимости находиться в укрытиях. Через два часа предупреждение было снято.

Напомним, что после выхода России из зерновой сделки РФ заблокировала вывоз украинского зерна из порта Одессы. В ответ Украина направила потоки зерна в дунайские порты Рени и Измаил, куда стали заходить иностранные суда, используя румынскую акваторию Черного моря. Из-за последующих атак российских БПЛА на Рени и Измаил были зафиксированы их пролеты над румынской территорией и несколько падений дронов с последующей их детонацией.

Для противостояния нарушению воздушного пространства Румынии страна перебазировала в район устья Дуная дополнительные средства ПВО, а в приграничных общинах обустроены укрытия.

Между тем, россияне перекидывают в Крым катера сухопутным путем.

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А Буданов рассказал, почему россияне были уверены, что войдут в Харьков без сопротивления.



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