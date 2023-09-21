В НАТО прокомментировали ядерные угрозы России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил заявления Медведева, назвав их безрассудными. Об этом сообщают "Комментарии".

НАТО следит за разворачиванием ядерного потенциала РФ

"Российская ядерная риторика со стороны Медведева является безрассудной и опасной, — заявил Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов. - Россия должна понять, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Именно об этом мы говорим русским. Мы внимательно следим за тем, что они делают. В Белоруссии есть ядерное оружие. Мы видели развертывание войск. Мы пока не заметили изменений в их ядерном потенциале, но мы следим".

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Напомним, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неоднократно делал заявления, угрожая применить ядерное оружие против стран Запада.

Кроме того, на территорию Белоруси Россия переместила тактическое ядерное оружие. О чем публично заявили глава РФ Путин и руководитель Белоруси Лукашенко. Согласно их заявлениям, контроль над оружием сохраняет Россия. Вместе с ядерными зарядами на территории республики также были перебазированы ракетные установки "Искандер", способные использовать тактические ядерные заряды. Объясняя свое решение, Путин сослался на практику США, которые размещают тактическое ядерное оружие на территории своих союзников по НАТО, в Европе.

Позже Лукашенко пригрозил, что готов применить это оружие для нанесения "неприемлемого ущерба" странам НАТО, в случае агрессии против Белоруси. Глава Белоруси заявил, что ядерное оружие его республика применит сразу же после гипотетического вторжения в республику.

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