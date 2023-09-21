Столтенберг рассказал к чему приведет победа Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на многочисленные обвинения России в агрессивности Альянса, якобы агрессивно расширяющемся на восток, в сферу геополитических интересов РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Йенс Столтенберг

"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", — парировал доводы российской пропаганды Йенс Столтенберг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, он разобрал и опроверг другие доводы российской пропаганды или так называемых "скептиков" в Евросоюзе и США. Так, Столтенберг отметил, что лучшее доказательство тому, что помощь союзников доходит до Украины, а не "гинет в коррупции", это успехи Украины на поле боя. Он также отметил, что происходящее в Украине затрагивает не только Европу, но и другие части мира, к примеру, Азию. Поэтому такие страны, как Южная Корея и Япония, переживают из-за войны в Украине. При этом Столтенберг ответил на обеспокоенность Китая возможным созданием "тихоокеанского НАТО", в который могут войти Австралия, Южная Корея и Япония. Как заверил генсек Альянса, НАТО останется региональным альянсом, его не собираются расширять на Азию и он останется по-прежнему союзом между Америкой и Европой.

Говоря об интересе НАТО и США в российско-украинской войне, Столтенберг заявил, что после победы Украины в союзниках у Североатлантического альянса будет "вторая самая крупная армия Европы, закаленная в боях".

Тем временем, Армения готовится принять тысячи беженцев из Карабаха.

В Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила.

А украинский историк рассказал, что будет с Россией после войны.



