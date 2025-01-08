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Шмыгаля вызвали в Раду на ковер: за что придется ответить

Депутаты возмущены задержками в подготовке закона о мобилизацим

8 января 2025, 14:33
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Николай Лисицын

В Верховную Раду вызывают Премьера Дениса Шмыгаля. Нардепы хотят услышать его комментарии по законопроекту о демобилизации, который должен был инициировать Кабмин Украины (в лице Минобороны), однако задерживает подготовку документа. Об этом 8 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко.

Шмыгаля вызвали в Раду на ковер: за что придется ответить

Депутаты хотят услышать от Шмыгаля, почему задерживается подготовка закона о демобилизации. Фото: Кабмин

"158 нардепов поддержали требование "ЕС" немедленно вызвать премьера Шмыгаля в ВР и дать отчет, где обещанный законопроект об увольнении с военной службы", — написала она.

По данным Геращенко, "Слуги" дали за вызов Шмыгаля всего 66 голосов. Инициатором приглашения премьера выступил нардеп Алексей Гончаренко.

Как писал портал "Комментарии", в Минобороны Украины должны были подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о демобилизации до 18 декабря 2024 года. Гончаренко отмечал, что в декабре министерство обратилось с просьбой к Раде отсрочить подготовку законопроекта до 18 марта 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация. По словам Вениславского, вопрос ротации обсуждается на закрытых заседаниях оборонного комитета с участием начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представителей Министерства обороны. О возможности принятия закона о демобилизации Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы. Часть народных депутатов и сотрудники ТЦК согласны с Вениславским.




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Источник: https://t.me/irynagerashchenko/17964
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