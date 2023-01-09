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В Минфине рассказали, сколько Украина должна выплатить по госдолгу в 2023 году

Выплаты по внешнему долгу составляют только часть всех обязательств

сегодня, 19:35
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Автор:

Давиденко Евгения

Выплаты правительства по государственному долгу в текущем году, согласно действующим соглашениям, составят 658,4 миллиарда гривен. Это равняется 18 миллиардам долларов по актуальному курсу. Вместе с тем по внешнему долгу выплаты составят всего 122,4 миллиарда гривен или 3,3 миллиарда долларов. Из них 28,2 миллиарда гривен будут направлены на обслуживание и 94,2 миллиарда гривен на погашение долга. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на " Интерфакс".

В Минфине рассказали, сколько Украина должна выплатить по госдолгу в 2023 году

Фото: https://pixabay.com/

Согласно сообщению Минфина, летом 2022-го удалось достичь договоренности с владельцами евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат за счет погашения коммерческого долга в 2023 году Украина должна заплатить 14,9 миллиарда гривен, в счет обслуживания — 3,1 миллиарда гривен, а по официальным займам – 4,2 и 2 миллиарда гривен соответственно. Все остальные выплаты будут произведены в пользу Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций.

Вместе с тем в выплатах по внутреннему долгу доля процентных платежей по выпущенным облигациям внутреннего государственного займа составит 203,2 миллиарда гривен, а на погашение придется потратить 332,8 миллиарда гривен.

Больше всего по госдолгу будем платить в марте (72,8 млрд грн), мае и июне (102,6 млрд грн и 89,9 млрд грн соответственно), а также в ноябре – 84,1 млрд грн.

По внешнему долгу наибольшую сумму придется выделить в сентябре – 32,02 миллиарда гривен, в декабре – 18,8 миллиарда гривен. Относительно значительная сумма приходится на март – 14 миллиардов гривен. Все остальные месяцы правительство будет платить по 10 миллиардов гривен и меньше, отметили в Минфине.

"Комментарии" также писали , сколько денег Украина получила от международных партнеров в 2022 году.








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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/883086.html
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