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В МИД заявили, что Россия начала использовать газ, как оружие: Украина ждет реакции Берлина

МИД отреагировал на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2"

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает шантажом заявление президента РФ Путина относительно увеличения поставок газа через "Северный поток-2", если такое предложение будет одобрено властями Германии. После такого заявления Кремля официальный Киев ждет реакции Берлина. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию Дмитрий Кулеба озвучил во время участия в пресс-конференции с главой МИД Молдавии Ником Попеску. Трансляция велась с официальной страницы МИД Украины в Facebook.

В МИД заявили, что Россия начала использовать газ, как оружие: Украина ждет реакции Берлина

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

По мнению главного украинского дипломата, такие заявления Путина – это есть самый настоящий шантаж, когда энергоресурсы используются, как оружие в международных отношениях. Дмитрий Кулеба напомнил журналистам о совместном заявлении Германии и США, в котором сказано, что в случае попыток Москвы использовать тему газа, как оружия Берлин оставляет за собой право на ответные меры. То, о чем предупреждали многие, произошло, отметил дипломат. Поэтому Украина ждет внятного ответа Германии на заявление Путина.

Дмитрий Кулеба отметил, Киев надеется на положительный ответ с Германии, потому как ранее уже были озвучены заявления лидеров ЕС о том, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Теперь пришло время на деле показать, что шантаж Кремля на газовой теме Европа не будет принимать и всегда будет готова дать жесткий отпор.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал разговоры о возможной отмене Безвиза для украинцев. Также министр рассказал, поднимался ли этот вопрос на саммите Украина-ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=475071960317570
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Обсуждения

иван

сегодня, 13:44

Вымаливать транзит агрессорского газа у самого агрессора?! Это какой-то стыд испанский!

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