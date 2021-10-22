В МИД заявили, что Россия начала использовать газ, как оружие: Украина ждет реакции Берлина

BTC/USD
63365.57
ETH/USD
4124.43
LTC/USD
198.78
USD/UAH
26.50
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает шантажом заявление президента РФ Путина относительно увеличения поставок газа через "Северный поток-2", если такое предложение будет одобрено властями Германии. После такого заявления Кремля официальный Киев ждет реакции Берлина. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию Дмитрий Кулеба озвучил во время участия в пресс-конференции с главой МИД Молдавии Ником Попеску. Трансляция велась с официальной страницы МИД Украины в Facebook.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
По мнению главного украинского дипломата, такие заявления Путина – это есть самый настоящий шантаж, когда энергоресурсы используются, как оружие в международных отношениях. Дмитрий Кулеба напомнил журналистам о совместном заявлении Германии и США, в котором сказано, что в случае попыток Москвы использовать тему газа, как оружия Берлин оставляет за собой право на ответные меры. То, о чем предупреждали многие, произошло, отметил дипломат. Поэтому Украина ждет внятного ответа Германии на заявление Путина.
Дмитрий Кулеба отметил, Киев надеется на положительный ответ с Германии, потому как ранее уже были озвучены заявления лидеров ЕС о том, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Теперь пришло время на деле показать, что шантаж Кремля на газовой теме Европа не будет принимать и всегда будет готова дать жесткий отпор.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал разговоры о возможной отмене Безвиза для украинцев. Также министр рассказал, поднимался ли этот вопрос на саммите Украина-ЕС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
иван
сегодня, 13:44
Вымаливать транзит агрессорского газа у самого агрессора?! Это какой-то стыд испанский!