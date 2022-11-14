В МИД Украины заявили, что теперь ситуация изменилась: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

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Кравцев Сергей
Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, который "не воспринимает предыдущих условий по Украине". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, опубликованного в Facebook.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".
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