В МИД Украины заявили, что теперь ситуация изменилась: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, который "не воспринимает предыдущих условий по Украине". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, опубликованного в Facebook.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", – прокомментировал дипломат.

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