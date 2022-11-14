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В МИД Украины заявили, что теперь ситуация изменилась: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

В МИД напомнили, мирная формула Украины остается неизменной

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, который "не воспринимает предыдущих условий по Украине". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, опубликованного в Facebook.

В МИД Украины заявили, что теперь ситуация изменилась: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".                                                                                               

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", – прокомментировал дипломат.

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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02WNqPPN1uwdJ9rZuv2MHTapnzwtHkp8qxt9XmKmuKKVnCrMrxiMM1w5Mfxgn4MoVDl
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