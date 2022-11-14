Зеленский в Херсоне: президент рассказал, почему приехал (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских захватчиков Херсон. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал президент Украины военным.

Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

На вопрос, почему президент Зеленский решил так скоро после освобождения приехать в Херсон, хотя мог записать видеообращение к жителям Херсона и не рисковать такой поездкой, тот ответил, что ему было крайне важно показать жителям освобожденного Херсона, что все мы вместе и вместе переживем самые тяжелые времена.

Уже появились первые фотографии визита президента в Херсон.

Стоит отметить, что Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время вечернего обращения 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, мы уже чувствуем, как приближается победа Украины, и все благодаря единству, которое показывает украинский народ и международное сообщество. В районе Херсона, по его словам, продолжается задержание российских военных и наемников, которых РФ бросила на украинских территориях. Задокументировано более 400 военных преступлений. Также глава государства заявил, что бои в Донецкой области – такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что российская армия, потерпев серьезное поражение на Херсонском направлении, будет пытаться "отыграться" на Донбассе. О чём говорит происходящее? Как события в российско-украинской войне могут развиваться дальше? Чего ожидать в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.









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