В МИД сделали заявление об отношениях с Венгрией

Украина готова к стабильным отношениям с Венгрией. Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Кулеба и Сиярто, фото с открытых источников

Однако, по словам министра, Венгрия рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО через призму вопроса национального меньшинства на Закарпатье. И Украина работает в этом вопросе.

"Я всегда придерживался и буду придерживаться очень простой линии: я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, мы готовы искать решение", — говорит Дмитрий Кулеба .

Но, если кто-то будет совершать действия, которые вредят национальным интересам Украины, то МИД будет отвечать. Также министр провел четкие линии по действиям Венгрии.

Назвал вопрос венгерского нацменьшинства в Закарпатье — праведным, а газовые соглашения с Россией — грешными. Именно поэтому в МИД перенесли заседание двусторонней экономической комиссии. Кулеба отметил, что в вопросе венгерского нацменьшинства Украина осуществила ряд шагов. В частности, на рабочей группе по вопросам образования был подписан протокол и устранена часть недоразумений.

Ранее портал "Комментарии" , анализировал, во что может вылиться конфликт между Украиной и Венгрией. Украина, по мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, вряд ли может существенно повлиять на уже подписанный контракт (согласно ему, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3 5 миллиарда кубов через Сербию — по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутными продолжениями, а 1 млрд кубов — через Австрию; контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет). А вот испортить дипломатические отношения с Будапештом — вполне может.

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