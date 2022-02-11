В МИД рассказали, какую «игру» затеяла Россия с выездом из Украины российских дипломатов

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что российской дипмиссии Москва будет рекомендовать покинуть территорию Украину, ради "безопасности" – это составляющая игры нарративов. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения со СМИ заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, это заявление Лаврова хорошо вписывается в общую канву российских пропагандистских тезисов о том, что Украина собирается силой решить вопрос с Донбассом, о том, что Украины с союзниками, якобы готовит какую-то военную провокацию. Вот российский МИД такими заявлениями Лаврова и пытается подтвердить, что российским дипломатам в Украине может угрожать какая-то опасность, потому им лучше поспешить выехать из Украины.

"Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?",- заявил Дмитрий Кулеба.

Отметим, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию очень сильно беспокоят непонятные шаги "англосаксов", которые вывозят своих дипломатов из Украины. Министр предположил, что те могут готовить какую-то военную провокацию. Лавров отметил, что они не могут так рисковать и поэтому тоже могут тоже дать указания персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.

Читайте также на портале "Комментарии" – Кулеба обещает ответ России на блокирование портов в Черном и Азовском морях. Министр заявил, что за попытки заблокировать украинские порты в Черном и Азовском морях России придется ответить. Украинские дипломаты уже работают по этому вопросу с коллегами из дружественных стран.





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