Кулеба обещает ответ России на блокирование портов в Черном и Азовском морях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещает скоординированный вместе с западными партнерами ответ России на ее попытки заблокировать украинский порты в Черном и Азовском морях. Работа в этом направлении уже ведется. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины завил во время брифинга.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, реакция Украины на попытки Кремля заблокировать проход Черным и Азовским морями была молниеносной. Киев сразу же оповестил об этом факте генсекретаря ООН, Европейский Союз, глав дружественных государств. Затем началась работа с теми странами, которые также имеют выход к Черному морю для того, чтобы выработать совместные действия и дать ответ России.

Министр подчеркнул, позиция Украины заключается в том, что объяснение России о том, что она вынуждена была заблокировать торговые пути в Черном море для безопасного проведения военных учений не выдерживает критики. Такое объяснение не принимается, оно не может считать допустимым.

По мнению Дмитрия Кулебы, акватория Черного моря имеет прямое отношение ко всем странам, которые имеют выход к нему. Это не личное дело России. Поэтому ответ Москве должен быть дан всеми странами, ведь на кону стоит безопасность всей Европы, а не только России и Украины.

"Уже подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", — подытожил дипломат.

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