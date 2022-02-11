logo

BTC/USD

43710.37

ETH/USD

3112.08

LTC/USD

133.66

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба обещает ответ России на блокирование портов в Черном и Азовском морях
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба обещает ответ России на блокирование портов в Черном и Азовском морях

Украина подключает международных партнеров, чтобы дать РФ скоординированные ответные действия

сегодня, 14:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещает скоординированный вместе с западными партнерами ответ России на ее попытки заблокировать украинский порты в Черном и Азовском морях. Работа в этом направлении уже ведется. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины завил во время брифинга.

Кулеба обещает ответ России на блокирование портов в Черном и Азовском морях

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, реакция Украины на попытки Кремля заблокировать проход Черным и Азовским морями была молниеносной. Киев сразу же оповестил об этом факте генсекретаря ООН, Европейский Союз, глав дружественных государств. Затем началась работа с теми странами, которые также имеют выход к Черному морю для того, чтобы выработать совместные действия и дать ответ России.

Министр подчеркнул, позиция Украины заключается в том, что объяснение России о том, что она вынуждена была заблокировать торговые пути в Черном море для безопасного проведения военных учений не выдерживает критики. Такое объяснение не принимается, оно не может считать допустимым.

По мнению Дмитрия Кулебы, акватория Черного моря имеет прямое отношение ко всем странам, которые имеют выход к нему. Это не личное дело России. Поэтому ответ Москве должен быть дан всеми странами, ведь на кону стоит безопасность всей Европы, а не только России и Украины.

"Уже подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", — подытожил дипломат.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – Дмитрий Кулеба детально объяснил слова президента Франции Макрона о "решающих ближайших днях" для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!