В МИД рассказали, как россияне на самом деле хотят мира и переговоров

Российские войска ночью снова атаковали несколько украинских областей, среди которых Харьков, Сумы и Одесская область. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам", — заявил украинский министр.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, в городе погибли по меньшей мере двое мирных жителей, более 50 человек получили ранения. Среди них — восемь детей.

"Россия высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны", — заявил Андрей Сибига.

Он также призвал международных партнеров прекратить откладывать важные решения и как можно скорее ввести новые санкции против Москвы.

Отметим, в ночь на 11 июня российские захватчики атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли три человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 9 детей. Сильные повреждения получили жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

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