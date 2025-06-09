Где в РФ будет жарко и громко: какое решение принято на Ставке

Во время ставки Верховного главнокомандующего 9 июня руководство Украины, в том числе, обсуждало удары по российским военным объектам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Кроме заседания Ставки были отдельные разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым, а также доклады разведок и Службы безопасности Украины.

"Прежде всего – внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам – по всему тому, что у них работает на удары по Украине. Наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала. Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", – рассказал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продолжают давить на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации.

По его словам, наиболее жестко интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в районах Курской операции, также в приграничные Сумской области. Президент Украины отметил, что на всех участках фронта оккупационные войска применяют единую тактику – они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции. Такую тактику применяют, чтобы хотя бы метр, хоть что-нибудь получить. При этом Зеленский отметил, что потенциал российской армии все же не бесконечен. По его словам, определенный уровень российских потерь, активность украинских защитников должны сдержать и сдерживают российское продвижение.



