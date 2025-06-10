В МИД сделали заявление о третьем раунде переговоров между Украиной и РФ

На сегодняшний день слишком рано говорить о какой-либо подготовке к третьему раунду переговоров между Украиной и Россией. Отсутствие достаточного международного давления на путинский режим блокирует политический прогресс. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас, рано говорить о какой-либо подготовке (к третьему раунду переговоров между Украиной и РФ – ред.). Продолжается, к счастью, этот процесс обмена. Очень сложный. Но он продолжается. Вчера был первый этап. Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. То есть сейчас это стадийно будет все, мы надеемся, происходить", — отметил Георгий Тихий.

По его словам, обмен телами погибших военных – это все сложные гуманитарные вопросы, но они продвигаются.

Спикер МИД также рассказал, что параллельно Украина призывает партнеров все же больше ничего не ждать, а усиливать давление на Россию.

Представитель МИД Украины подчеркнул, если бы это давление было раньше, уже могли бы быть результаты этих стамбульских встреч. Вместо этого, поскольку давления нет, по сути, есть безрезультативные встречи, которые абсолютно ничем не наполнены.

Единственный плюс, отметил Тихий, это гуманитарный трек, но нужно понимать, что гуманитарный трек – это тот трек, который и так происходил и россияне тоже заинтересованы в нем, то есть это работает в обе стороны. А для того, чтобы было какое-то движение на политическом пути, дипломатическом урегулировании, то нужно давление, нет других вариантов. И тогда будет понятно, готовы ли россияне двигаться к миру.

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