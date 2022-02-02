В МИД прокомментировали возможность предоставления Донбассу «права вето»

В Министерстве иностранных дел Украины считают недопустимым принятие требований России о том, чтобы Донбассу был предоставлен особый статус с "правом вето" на общегосударственные решения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для издания "Rzeczpospolita".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, ни одна область в Украине не может на законодательном уровне получить право влиять на внешнеполитический курс страны, диктовать, как и куда двигаться. Ни один регион не может получить право высказывать свою позицию относительно общегосударственных решений и Донбасс здесь не может быть исключением. Потому те желания, о которых заявляют в Москве, не могут осуществиться ни при каких обстоятельствах, это "высечено на камне".

В то же время министр иностранных дел Украины напомнил, что Украина уже начала продолжать реализовывать масштабную реформу децентрализации, по итогам которой все регионы Украины получат дополнительные полномочия. Местное самоуправление будет иметь ряд управленческих функций, которых не было раньше.

Говоря о Минских соглашениях Дмитрий Кулеба отметил, что, в первую очередь, там прописан аспект безопасности, лишь выполнив его можно говорить второй части соглашений – политической составляющей.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность страны выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, которые считает официальным документом. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.





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