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В МИД прогнозируют тяжелую осень: к чему будут подталкивать Украину

Дмитрий Кулеба прогнозирует усиление "голосов" в мире о переговорах с Россией

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В мире может увеличиться число государств, которые будут открыто призывать Украину начать переговоры с Россией. Такие призывы могут активизироваться уже ближайшей осенью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Instagram сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД прогнозируют тяжелую осень: к чему будут подталкивать Украину

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком заверил, что Украина все равно одержит победу "на всех фронтах", однако впереди украинцев ждет "тяжелая осень". 


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"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", — заявил Кулеба.

По его словам, в разных уголках мира начнут все чаще повторять, что любые проблемы нужно решать не на поле боя, а за столом переговоров. Находить компромиссное решение. 

"Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса (призывающие к переговорам с агрессором – ред.) угасали", — высказался глава МИД Украины.

Также дипломат предупредил, что впереди Украину ждет большое количество разного рода международных саммитов и Киеву важно добиться присутствие на них стран со всего мира. А не только постоянных партнеров Украины с Европы и Северной Америки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не меняет своей позиции и продолжает говорить, что какие-либо переговоры с Россией могут состояться только в том случае, если страна-агрессор полностью выведет свои войска с украинской территории. Однако, даже, если это произойдет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны. Такое заявление в интервью "Corriere della Sera" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.




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Источник: https://www.instagram.com/reel/CvzzVw9tJpA/
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