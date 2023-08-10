Путин и Зеленский за одним столом: в МИД ответили – возможно ли это уже в этом году

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Кравцев Сергей
Украина не меняет своей позиции и продолжает говорить, что какие-либо переговоры с Россией могут состояться только в том случае, если страна-агрессор полностью выведет свои войска с украинской территории. Однако, даже, если это произойдет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Corriere della Sera" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
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По его словам, Украина сможет вести переговоры с Россией только после вывода оккупационных войск из наших земель, но не с Путиным.
О том, возможно ли начать переговоры до полного вывода войск РФ из Украины, Кулеба сказал, что это зависит от обстоятельств.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Кулеба заявил, что Эрдоган способен вернуть зерновое соглашение, но есть нюанс.
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