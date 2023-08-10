Путин и Зеленский за одним столом: в МИД ответили – возможно ли это уже в этом году

Украина не меняет своей позиции и продолжает говорить, что какие-либо переговоры с Россией могут состояться только в том случае, если страна-агрессор полностью выведет свои войска с украинской территории. Однако, даже, если это произойдет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Corriere della Sera" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

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"Путин не партнер (Ред. – для переговоров). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", — заявил глава МИД Украины.

По его словам, Украина сможет вести переговоры с Россией только после вывода оккупационных войск из наших земель, но не с Путиным.

"Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. С первым справляются наши генералы, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", — отметил министр.

О том, возможно ли начать переговоры до полного вывода войск РФ из Украины, Кулеба сказал, что это зависит от обстоятельств.

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти (Ред. — на компромисс), мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизни миллионов людей", — подчеркнул глава МИД.

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