США не отбросили ультиматум Кремля, взяв время, чтобы подумать: что это значит для Украины

США намерены дать на следующей неделе ответ на предложения России относительно "гарантий безопасности". Речь о том, что МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Эксперты проанализировали всё более интересный и опасный для Украины геополитический расклад для издания "Комментарии".

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украинским политикам пора задуматься – каким образом подороже продать наше невступлении в НАТО

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев отмечает:

"То, что сейчас происходит, это – продолжение цикла встреч Байден-Путин, которые были начаты в июне в Женеве. Обычно, когда публикуется официальное коммюнике – это только вершина айсберга. Основные договоренности заключаются не публично. И опубликованное российским МИД, скорее всего, далеко не всё из того, что обсуждали РФ и США. Дальше надо судить по действиям. Но частично договоренности раскрыты. И касаются они балансирования ситуации в Европе".

По мнению Руслана Бизяева, сейчас идет своеобразная битва за Европу.

"Учитывая, что после выборов в Германии (лидер ЕС) стало окончательно понятно, что европейцы и россияне не готовы воевать, а готовы обмениваться дипломатическими нотами, перед администрацией Байдена встал вопрос, что делать с этой реальностью. И судя по контраверсийным заявлениям, которые мы слышим из США (какие-то ответы мы дадим, какие-то – не дадим), продолжается процесс согласования позиций", – предполагает эксперт.

Он не исключает, что в итоге перед Украиной и той же Грузией, стремящихся в НАТО, непублично будет поставлен блок на вступление в Альянс.

"И уже сейчас нашим политикам следует задуматься, как выгодно использовать эту ситуацию для себя. Каким образом подороже продать наше невступлении в НАТО. Какие преференции можно получить от ЕС, РФ, США, – подчеркивает Руслан Бизяев. – С Россией, думаю, следует начинать непубличный диалог по урегулированию ситуации на Донбассе. А потом и о Крыме поговорим. С Европой нужно добиваться пересмотра Ассоциации Украина-ЕС на более выгодных для нас условиях. Что касается США, то речь надо вести об инвестициях и технологиях, а не о внешнем управлении".

Власти Украины нужно высказать свои позиции при обмене предложений, иначе мы так и будем восприниматься как объект спора

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что российская традиция "дипломатии" – это выдвижение требований в форме ультиматума.

"Часть требований сразу отбросят, а часть примут. Тем более, если перед этим создать дополнительные проблемы, которые будут приняты как компромисс. Содержательный анализ предложения российской стороны по безопасности выглядит как ультиматум, где НАТО и США берут на себя обязательства, а Москва – нет", – считает эксперт.

Он отмечает, что украинцам, как и тем, кто также непосредственно включен в этот конфликт, сегодня хотелось бы услышать требования вывода российских войск с оккупированных территорий Украины – как с Донбасса, так и с Крыма. Но для того чтобы эти требования прозвучали, нужно их озвучить самостоятельно.

"Если наша власть не выскажет свои позиции при обмене предложений – мы так и будем восприниматься как объект спора, а не как полноценный субъект. И компромисс заключат за счет наших интересов", – предупреждает Богдан Петренко.

Он также обращает внимание, что США взяли время на подготовку ответа. То есть, они уже рассматривают российский ультиматум, а не отбрасывают его полностью.

"И это может говорить об их готовности заключить мир с РФ (особенно учитывая, что главный соперник США – не Россия, а Китай). Думаю, что частично его удовлетворят. Безусловно, отбросив российские "хотелки" о не размещении оружия на территории стран НАТО, сворачивании военного сотрудничества с партнерами, не продвижении Альянса на Восток. Но, так или иначе, мы должны понимать готовность США идти на компромиссы с РФ. Это может закрепить статус-кво российской оккупации как части Украины, так и территорий Грузии и Молдовы", – резюмирует эксперт.

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