logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

46652.64

ETH/USD

1760.08

LTC/USD

168.66

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В Латвии запретили канал "Россия" за язык ненависти против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Латвии запретили канал "Россия" за язык ненависти против Украины

Все больше стран начинают бороться с российской пропагандой

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Латвии запретили вещание телеканала "Россия РТР". Причиной наложения санкций стала постоянная пропаганда против Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

В Латвии запретили канал "Россия" за язык ненависти против Украины

Фото: Google

По словам министра, все больше стран мира начинают соглашаться и признавать тот факт, что российское телевидение постоянно транслирует пропаганду. 

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию телеканала "Россия РТР" сроком на один год. Причиной такого решения стало постоянное разжигание ненависти в отношении Украины.

Ткаченко отметил, что решение Латвии является отличным примером для всех стран, которые выступают против враждебной политики, уважают ценности демократии и поддерживают независимость других государств.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов, который определял редакционную политику называют нардепа и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Каналы потеряли право вещания на 5 лет.

Владимир Зеленский заявил, что медиахолдинг финансировался из России и работал против национальной безопасности Украины, подрывая пусть нашей страны в ЕС и НАТО.

Александр Ткаченко заявил, что каналы занимались информационным терроризмом и транслировали российскую пропаганду. Секретарь СНБО Данилов пообещал санкции против всех антиукраинских каналов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ ответили на заявление Кремля об Украине и "русском мире".

Читайте также, что будет, если группа Коломойского выйдет из "Слуги народа".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/525
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ