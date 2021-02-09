В Латвии запретили канал "Россия" за язык ненависти против Украины

В Латвии запретили вещание телеканала "Россия РТР". Причиной наложения санкций стала постоянная пропаганда против Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Фото: Google

По словам министра, все больше стран мира начинают соглашаться и признавать тот факт, что российское телевидение постоянно транслирует пропаганду.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию телеканала "Россия РТР" сроком на один год. Причиной такого решения стало постоянное разжигание ненависти в отношении Украины.

Ткаченко отметил, что решение Латвии является отличным примером для всех стран, которые выступают против враждебной политики, уважают ценности демократии и поддерживают независимость других государств.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов, который определял редакционную политику называют нардепа и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Каналы потеряли право вещания на 5 лет.

Владимир Зеленский заявил, что медиахолдинг финансировался из России и работал против национальной безопасности Украины, подрывая пусть нашей страны в ЕС и НАТО.

Александр Ткаченко заявил, что каналы занимались информационным терроризмом и транслировали российскую пропаганду. Секретарь СНБО Данилов пообещал санкции против всех антиукраинских каналов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ ответили на заявление Кремля об Украине и "русском мире".

Читайте также, что будет, если группа Коломойского выйдет из "Слуги народа".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!