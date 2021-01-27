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Стало известно, что будет между Украиной и Россией в ближайшее время

Россия остается основным источником угроз для Украины

сегодня, 13:25
Автор:

Гриниченко Дима

В Службе внешней разведки Украины рассказали о том, какие угрозы исходят от России в отношении нашей страны, и какой будет политика северного соседа в ближайшие годы. Об этом стало известно из информационного листа СВР под названием "Белая Книга".

Стало известно, что будет между Украиной и Россией в ближайшее время

Путин и Зеленский. Фото: EPA

В СВР отметили, что на стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут оставаться неизменными, а именно – удержание нашей страны в зоне своих интересов и препятствование стратегическому курсу в ЕС и НАТО.

Такая константа сохраняется несмотря на неблагоприятную для России международную обстановку: избрание президентом США Джо Байдена, падение цен на энергоресурсы, транзит власти в РФ, деструктивные явления в экономике и тд.

Разведчики отметили, что главная цель России – не допустить успешной Украины, котора будет ориентирована на Запад.

Ключевой угрозой со стороны РФ разведчики назвали реализацию сценария системной дестабилизации внутренней обстановки в Украине, что создаст плацдарм для реванша пророссийских сил, которые должны будут взять под контроль законодательную и исполнительную ветки власти.

По данным СВР, на данный момент Москва создает ситуацию, в которой будут объявлены досрочные парламентские выборы. 

В рамках реализации данного сценария Россия действует по следующим направлениям:

1) Размывание институций украинского государства через дискредитацию власти и противопоставлении нарратива народа Украины и "киевской власти";

2) Ослабление международной поддержки Украины;

3) Манипулирование фактором временно оккупированных территорий;

4) Создание угрожающего военного фона;

5) Экономическое и энергетическое давление.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда будет процесс транзита власти в России.

Также украинская разведка сообщала о подготовке размещения ядерного оружия РФ в оккупированном Крыму.


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Источник: https://szru.gov.ua/download/white-book/WB-2021.pdf
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