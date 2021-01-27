Правительство Украины намерено ввести санкции против российских авиакомпаний

Заседания Кабинета министров Украины может принести существенные ограничения для российских авиаперевозчиков. Именно такой вопрос входит в повестку дня заседания, которое пройдет в среду, 27 января.

Пассажирский самолет "Россия" / фото https://www.frequentflyers.ru/

Пояснительная записка к проекту правительственного распоряжения гласит, что Кабмин выступит с предложением к СНБО рассмотреть вопрос введения на три года санкций к компаниям, которые нарушают правила использования воздушного пространства, в частности, при осуществлении полетов над Крымом и Севастополем. На рассмотрение данного вопроса правительство дает один месяц. Отмечается, что специальные экономические санкции затронут 13 авиаперевозчиков из Российской Федерации.

Помимо российских авиакомпаний, Кабмин собирается предложить полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines из Дамаска, ранее уже внесенной в санкционные списки Украины — в отношении компании предусмотрена блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов из Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский союз заявил, что пока не планирует вводить санкции в отношении Кремля из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и репрессий в отношении протестующих, но такой сценарий исключать нельзя.

В то же время, по словам главного дипломата ЕС, в Европе осуждают и не приветствуют массовые задержания и насилие со стороны ОМОНа в отношении протестующих и призывает руководителей Кремля освободить Навального и тех, кто был задержан. Также Жозеп Боррель не собирается отменять визит в Москву, который запланирован на начало февраля.

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