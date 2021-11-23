В Кремле заговорили о "гарантиях безопасности" для Украины: подробности

Наша страна, если реализует в ближайшее время минские договоренности по Донбассу, таким образом будет иметь постоянные гарантии безопасности от России. Потому что отсутствие прогрессивных изменений влияет на общий уровень напряжения в странах Европы. Об этом информирует российское медиа "РИА Новости", обнародуя актуальный комментарий по этому вопросу представителя российского президента Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, выполнение минских соглашений в Донецком регионе станет именно гарантией безопасности. Ибо полное их игнорирование, это как особый раздражитель и триггер, он приводит к тому, что уровень напряжения на европейском континенте увеличивается. Это очевидно для всех.

Именно так ответил спикер Владимира Путина на вопросы представителей СМИ относительно того, будут ли у Украины гарантии безопасности от РФ.

Также Дмитрий Песков резюмировал, что все заинтересованные представители должны обсудить эту проблему во время прямого диалога.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину. Политики Запада выражают свою обеспокоенность возможностями военной агрессии РФ в отношении нашего государства нынешней зимой, о чем и сообщают нашим представителям. В Москве ответили на эту обеспокоенность наших западных партнеров, в очередной раз подчеркнув, что не для кого не несут никаких угроз. Эти тезисы озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, сейчас в Кремле вновь обеспокоены так называемым присутствием военно-атлантического блока недалеко от российских рубежей. Поэтому Россия и дальше будет усиливать меры, укрепляющие ее собственную безопасность.

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