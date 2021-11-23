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В Кремле заговорили о "гарантиях безопасности" для Украины: подробности

Песков резюмировал, что все заинтересованные представители должны обсуждать проблемы во время прямого диалога

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Наша страна, если реализует в ближайшее время минские договоренности по Донбассу, таким образом будет иметь постоянные гарантии безопасности от России. Потому что отсутствие прогрессивных изменений влияет на общий уровень напряжения в странах Европы. Об этом информирует российское медиа "РИА Новости", обнародуя актуальный комментарий по этому вопросу представителя российского президента Дмитрия Пескова.

В Кремле заговорили о "гарантиях безопасности" для Украины: подробности

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, выполнение минских соглашений в Донецком регионе станет именно гарантией безопасности. Ибо полное их игнорирование, это как особый раздражитель и триггер, он приводит к тому, что уровень напряжения на европейском континенте увеличивается. Это очевидно для всех.

Именно так ответил спикер Владимира Путина на вопросы представителей СМИ относительно того, будут ли у Украины гарантии безопасности от РФ.

Также Дмитрий Песков резюмировал, что все заинтересованные представители должны обсудить эту проблему во время прямого диалога.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину. Политики Запада выражают свою обеспокоенность возможностями военной агрессии РФ в отношении нашего государства нынешней зимой, о чем и сообщают нашим представителям. В Москве ответили на эту обеспокоенность наших западных партнеров, в очередной раз подчеркнув, что не для кого не несут никаких угроз. Эти тезисы озвучил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, сейчас в Кремле вновь обеспокоены так называемым присутствием военно-атлантического блока недалеко от российских рубежей. Поэтому Россия и дальше будет усиливать меры, укрепляющие ее собственную безопасность.


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Источник: https://ria.ru/20211123/peskov-1760317060.html
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