В Кремле прокомментировали заявление Байдена о российской агрессии в Украине

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Гриниченко Дима
В Кремле прокомментировали заявление нового президента США Джо Байдена о российской агрессии против Украины, которое он сделал во время своего первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал спикер Кремля и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Байден и Путин. Фото: Reuters
По его словам, у России и США существуют серьезные разногласия по вопросу войны на Донбассе, ведь в Кремле категорически не согласны с формулировкой Байдена о том, что РФ осуществляет агрессию против Украины.
Песков отметил, что существует позиция США, с которой в Кремле не соглашаются. Он назвал это "концептуальным разногласием", которое существует на повестке дня российско-американских отношений.
Также спикер Путина заявил, что президент РФ будет последовательно доводить свою позицию до Байдена.
Во время первого разговора Джо Байдена и Владимира Путина также обсуждались вопросы о продлении договора по сокращению стратегических вооружений, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы.
Джо Байден был избран президентом США на выборах в ноябре 2020 года. Он победил, набрав большее количество голосов избирателей, тем самым обогнав действующего президента Дональда Трампа.
В декабре 2020 года победу Байдена утвердила коллегия выборщиков, а в январе 2021 года — Конгресс.
Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года. На момент инаугурации он стал самым пожилым президентом США, заняв эту должность в возрасте 78 лет.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что членство Украины в НАТО повлияет на решение войны на Донбассе.
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